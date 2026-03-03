Haberler

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Güncelleme:
Otomobil piyasasındaki ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı, Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde yoğun bir şekilde gerçekleşti. 2026 model sıfır kilometre araçlar gemiden indirildi ve liman içinde park edildi.

Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı günlerdir devam ederken, Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. Limana yanaşan gemiden indirilen 2026 model sıfır kilometre yüzlerce araç, sabaha kadar süren çalışmalarla sahaya alındı.

Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi. Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü. Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu. Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi. Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik ve uzun araç kuyrukları ise dron kameralarına yansıdı. Projektör ışıkları altında ilerleyen araç konvoyu, limanda sabaha kadar süren mesaiyi gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
