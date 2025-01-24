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Hatay'da Yolbulan Metal İşçileri Grevde, Karayolu Kapandı

Hatay'da Yolbulan Metal İşçileri Grevde, Karayolu Kapandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaklaşık 222 gündür grevde olan Yolbulan Metal fabrikası işçileri, karayolunu kapatarak eylemlerine devam etti. İşçiler, toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan anlaşmazlık üzerine protesto düzenledi.

Hatay'da yaklaşık 222 gündür grevde olan Yolbulan Metal fabrikası işçileri, karayolunu kapatarak eylemlerini sürdürdü.

Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren Yolbulan Metal Sanayi Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan anlaşmazlık üzerine işçiler grev kararı almıştı. Yaklaşık 222 gündür grevde olan işçiler, karayolunu kapatarak eylemlerini sürdürdü. İşçiler, ellerinde pankartlarla sloganlar atarak işverene tepki gösterdi. Dörtyol-Payas karayolunda oluşan trafik yoğunluğu, işçilerin yoldan çekilmesiyle normale döndü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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