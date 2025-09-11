Haberler

Hatay'da Sertifikalı Tohumluk Üretimi Kontrolleri Yapıldı

Hatay'da Sertifikalı Tohumluk Üretimi Kontrolleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk ve soya ekili alanlarda yapılan denetimlerle sertifikalı tohumluk üretiminin kalite standartlarına uygunluğunu inceleyerek sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Hatay Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, sertifikalı tohumluk üretimi yapılan pamuk ve soya ekili alanlarda kontroller gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tarım merkezlerinden olan Hatay'da çiftçiler pamuk hasadı için gün sayıyor. Kentte yapılan tarımsal çalışmalara bilimsel olarak destek olan İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, sertifikalı tohumluk üretimi yapılan pamuk ve soya ekili alanlarda kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygunluğu incelenerek, sertifikalı tohumluk üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sunulması hedeflendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.