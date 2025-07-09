Hatay'da Roketsan Endüstri Bölgesi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'da Roketsan Endüstri Bölgesi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Roketsan Endüstri Bölgesi'nde inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Vali, projenin bölgede savunma sanayii açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Hatay'da yerli üretim vizyonuyla ileri teknolojide üretimi sağlayacak olan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden Roketsan Endüstri Bölgesi çalışma sahasında kapsamlı incelemelerde bulundu. Sahada yetkililerden projenin mevcut durumu, ilerleme planları ve hedeflenen kapasite hakkında detaylı bilgiler alan Vali Masatlı, bölgenin savunma sanayii açısından stratejik bir merkez haline gelmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Masatlı, yaptığı değerlendirmede; bu yatırımın sadece Kırıkhan ve Hatay ekonomisine değil, aynı zamanda ülkemizin savunma gücüne büyük katkı sağlayacağını ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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