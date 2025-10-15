Haberler

Hatay'da Limon İhracatı İçin Denetimler Sürüyor

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, narenciye hasadı ile birlikte yurt dışına limon ihraç eden işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler, iyi üretim uygulamaları ve izlenebilirlik konularında ayrıntılı şekilde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin tarım merkezlerinden olan Hatay'da narenciye hasadı başladı. Kalitesiyle ön plana çıkan limon, yurtdışına ihraç ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına limon ihraç eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde; iyi üretim uygulamaları, kullanılan kimyasallar ve izlenebilirlik konularında ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

Ekipler; tarım ürünlerinin güvenli, kaliteli ve izlenebilir şekilde ihracatının sağlanması için denetimlerimiz aralıksız devam edeceğini belirttiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
