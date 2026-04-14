Kuyumcunun para çantasını çalamayınca kaçtı; serbest bırakıldı

Güncelleme:
Hatay'da bir kuyumcunun sokakta yürürken kapkaç girişimine uğraması sonrası olay yerine gelen polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İsmail Cabiroğlu, direnmese çantasını kaybedebilirdi.

Hatay'da yüzünü kapüşonla gizleyen bir şüpheli, sokakta yürüyen İsmail Cabiroğlu'nun elindeki para çantasını çalmaya çalıştı. Cabiroğlu'nun direnmesi üzerine çantayı alamadan kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kapkaç girişimi anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Nisan'da Antakya ilçesinde meydana geldi. Otomobilinden inen kuyumcu İsmail Cabiroğlu, iş yerine yürüdüğü sırada yüzünü kapüşonla gizleyen bir şüpheli yanına yaklaştı. Şüpheli, Cabiroğlu'nun elindeki, para çantasını çalmaya çalıştı. Kuyumcunun direnmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarken, Cabiroğlu ise yakalamak için peşinden koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, saldırgan intihar etti
Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi

Dünyasını aydınlatan eş başkasına kaçtı! Canlı yayında yüzleştiler
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı

Dosyayı raftan indiren detay! Gizli notta bakın kimin adı yazılıydı
Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi

Dünyasını aydınlatan eş başkasına kaçtı! Canlı yayında yüzleştiler
Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım

"Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım"
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha

Ortalığı yıkan sözlerini gölgede bıraktı! Kapıyı açarken olay cümle