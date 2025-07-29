Hatay'da Hayırsever Esnaf 20 Ton Karpuzu Ücretsiz Dağıttı

Hatay'da Hayırsever Esnaf 20 Ton Karpuzu Ücretsiz Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belen ilçesinde esnaflık yapan Yunus Emre Cömert, tarlada kalan karpuzları ücretsiz olarak dağıtarak hem çiftçilere destek oldu hem de depremzede vatandaşlara yardımcı oldu. 20 ton karpuz, yoğun ilgiyle bir saat içinde tükendi.

Hatay'da hayırsever esnaf, bir kamyon dolusu 20 ton karpuzu vatandaşlara bedava dağıtarak hem ürünün tarlada kalmasıyla zor günler geçiren esnafa destek oldu hem de depremzede vatandaşlara karpuz ziyafeti yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle kamyon dolusu karpuz 1 saat içinde bitti.

Belen ilçesinde esnaflık yapan Yunus Emre Cömert, sıcak havalar nedeniyle tarlada kalan ve fiyatlarının düşmesiyle çiftçiler tarafından toplanmayan bir kamyon dolusu 20 ton karpuzu ilçesine getirdi. Cömert ve çalışma arkadaşları; karpuzları, ilçe merkezinde trafiği aksatmayacak şekilde vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlardan yoğun talep gören kamyon dolusu karpuz bir saat içinde tükendi.

Esnaf Yunus Emre Cömert, bir kamyon dolusu karpuzu 1 saat içinde dağıttıklarını söyleyerek, "Son günlerde karpuzların yerlere atıldığını gördük. Bu durum canımızı sıktı. Hem çiftçimize hem de dar gelirli vatandaşımıza destek olmak istedik. Ülkemizde bir karpuza ulaşmakta güçlük çeken insanlar var ve farkındalık oluşturmak istedik. Bir kamyon, yaklaşık 20 ton karpuzu dağıttık ve bir saat içinde hepsi bitti. İnsanların bir karpuza bu kadar mutlu olacağını tahmin etmezdim. Tır şoförlerine, dolmuş durağından geçen dolmuşlara, yolculara, küçük çocuklara, yaşlılara herkese dağıttık" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında

İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltına alındı
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı

Beykoz'daki yangın sonrası valilik hepsinin satışını yasakladı
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

7 gündür süren yangın şehir merkezine ulaştı
Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel'den ilk açıklama

8 yıldır kimseye söylememiş! Sessiz sedasız bıçak altına yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.