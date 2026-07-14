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Hatay'da evcil hayvan yaş mama üretim tesisinde denetim gerçekleştirildi

Hatay'da evcil hayvan yaş mama üretim tesisinde denetim gerçekleştirildi
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Hatay'da ilk ve tek olan evcil hayvan yaş mama üretim tesisi, faaliyete geçmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Hijyen, altyapı ve mevzuat uygunluğu kontrol edilen tesisin ruhsatlandırma süreci başlatıldı.

Hatay'da evcil hayvanlara yönelik kedi ve köpek yaş maması üretimi yapacak olan tesis, faaliyete geçmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan evcil hayvan yaş mama üretim tesisinde, üretim faaliyetlerine başlanmadan önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından inceleme ve resmi kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Denetimlerde tesisin üretim alanları, teknik altyapısı, hijyen koşulları, üretim süreçleri ve ilgili mevzuata uygunluğu detaylı şekilde değerlendirildi.

Yapılan kontrollerin ardından işletmenin mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyete geçebilmesi amacıyla ruhsatlandırma süreci başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, evcil hayvanların güvenilir yem ürünlerine ulaşmasının sağlanması, yem güvenilirliğinin temin edilmesi ve sektörde mevzuata uygun üretimin sürdürülmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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