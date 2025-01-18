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Hatay'da Esnafa 'Yol Geçecek' Uyarısı: Kamulaştırma Yok, Nereye Gideceğiz?

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Hatay'ın Defne ilçesinde oto tamirhanelerine 'yol geçecek' gerekçesiyle boşaltma talimatı verildi. Esnaf, resmi tebligat olmadan işyerlerinin boşaltılmasını talep eden yetkililere tepki gösterdi. Durumun belirsizliği ve mağduriyetleri hakkında endişelerini dile getirdiler.

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde esnaftan "yol geçecek" denilerek dükkanlarını boşaltmaları istendi. Oto tamir ustası Polat Özgün, "Biri 'Ankara'dan geldim, diğeri Harbiye'den geldim' diye birileri gelip gidiyor. Tebligat, resmi evrak yok, nereye gideceğiz" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde oto tamirhane işi yapan Polat Özgün'e 'yol geçecek' denilerek işyerini boşaltması istendi. Herhangi resmi bir açıklama yapılmadığını, evrak da gösterilmediğini söyleyen Özgün, duruma tepki göstererek, "Borçla açtım, kendi arazim. Kamulaştırma var mı bilmiyorum. Nereye gideceğim" ifadelerini kullandı.

"Kamulaştırma mı diye soruyorum, boşaltın diyorlar"

Bu işyerinde birçok depremzedenin ekmek yediğini söyleyen Özgün, "Depremden sonra işlerim yıkıldı, tekerler mazot her şey çalındı. Araçlarımı burada korumak için bir iş yeri yaptım şu an karayolları 'alıyorum' diyor. Kimin ne olduğu belli değil, kamulaştırma yok, bir şey yok. Devletten herhangi biri bizimle konuşmadı. Şimdi biri geliyor diyor ki 'ben Ankara'dan geldim', bir başkası diyor ki 'Harbiye'den geldim.' Herhangi bir kağıt, bir tebligat yok. Soruyoruz; 'kamulaştırma var mı, siz nereden geldiniz' diye soruyoruz. 'Bu yol çoktan çizilmiş boşaltın' diyorlar. Peki nereye gideceğiz, evimiz zaten yıkılmış. İş yerim yıkıldı, ailemin yanında oturuyorum. O da ağır hasarlıydı ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Çizgi çizip, "burayı alacağız" dediler

Polat Özgün, buradan çıktıktan sonra nereye gideceklerine dair yer de gösterilmediğini belirterek, "Ben bu kurumdan geldim burayı boşaltman lazım diyorlar. Dükkanı nereye götüreceğim, nerede iş yapacağım belirsiz. Çizgi çizdiler buraya kadar 'biz yolu alacağız' dediler ama kim alacak, nasıl olacak hiçbiri belli değil. Burayı kendi imkanımla açtım, devlet bana destek de sunmadı, şimdi çık diyor. Nereye gideyim ben" dedi.

Şu an yol için dükkanların boşaltılmak istendiği bölgede, aylar önce kamulaştırma kararı olmadan zeytinlikler kesilerek, TOKİ için yol yapıldı. Vatandaşlar ağustos ayında yol geçecek diye zeytinliklerin kesilmesine tepki göstermişti. Zeytinliği yol için resmi karar olmada kamulaştırılan Çiğdem Aslan, bölgede çadır kurarak, bir ayı aşkın bir süre eylem yapmıştı. Bu yeni yol, zeytinlik kesilen yolun devamı niteliğinde.

Hatay'da Esnafa 'Yol Geçecek' Uyarısı: Kamulaştırma Yok, Nereye Gideceğiz?
Kaynak: ANKA / Yerel
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