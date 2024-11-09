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Hatay'da 14 Bin Aileye 7 Bin Ton Kömür Dağıtımı Planlanıyor

Hatay'da 14 Bin Aileye 7 Bin Ton Kömür Dağıtımı Planlanıyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde ihtiyaç sahibi 14 bin aileye 7 bin ton linyit kömür dağıtılacak. Dağıtım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak ve ailelere ikamet adreslerine gönderilecek.

Hatay'ın Antakya içesinde 14 bin ihtiyaç sahibi aileye 7 bin ton kömür dağıtılması planlanıyor.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da ihtiyaç sahibi aileler unutulmuyor. Antakya Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ikamet eden ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere kömür yardımı dağıtımı yapmaya başladı. Kış öncesi ailelerin sıcak yuvalarında rahatlıkla yaşayabilmeleri için kömürün dağıtımı ikamet adreslerine yapılacak. 2024 - 2025 yılları için; 7 bin ton linyit kömürünün 14 bin ihtiyaç sahibi aileye, hane başı 500 kilogram olacak şekilde dağıtılması planlanıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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