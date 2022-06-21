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Haşhaş kapsülü alım fiyatları yeniden belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Haşhaş kapsülü alım fiyatları yeniden belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatlarını yeniden belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatlarını yeniden belirledi.

TMO, haşhaş üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, 2022 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatlarını yeniden belirledi. TMO'dan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, haşhaş tohumu ve kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinde net ihracatçı konumda bulunmaktadır. Haşhaş kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinin yaklaşık yüzde 95'i TMO, kapsülden elde edilen haşhaş tohumunun da yaklaşık yüzde 90'ı özel firmalar tarafından yurt dışına ihraç edilmektedir. Yapılan bu ihracattan gerek kamu gerekse özel sektör aracılığı ile ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Haşhaş üretim maliyetleri göz önüne alınarak haşhaş üreticilerimizin korunması ve haşhaş üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2022 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatları yeniden belirlenmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "2022 alım döneminde haşhaş kapsülü alım fiyatları; yüksek morfinli TMO tohumluğu kullanılarak elde edilen haşhaş kapsülü alım fiyatı 15 TL/Kg, geleneksel tohumluk kullanılarak elde edilen haşhaş kapsülü alım fiyatı 7,5 TL/Kg, TMO'nun tohumluk ihtiyacına yönelik, sözleşmeli üretimle elde edilen tohumlu haşhaş kapsülü alım fiyatı 25 TL/Kg, olarak uygulanacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi, haşhaş alımları ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış olup hasat dönemi sonrasında haşhaş ekimine müsaade edilen 13 ilimizde alımlarını gerçekleştirecektir. Bu illerimiz; Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak'tır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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