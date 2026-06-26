Haberler

İzmir Merkezli Oto Dolandırıcılığı Operasyonu... 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin çalıntı ve kaçak araçlarla değiştirilerek satıldığı iddiasıyla 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 14 lüks araç ve 6 kaçak motor ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir merkezli 6 ilde yürütülen soruşturmada, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin çalıntı ve kaçak araçlarla değiştirilerek satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 14 lüks araç ile 6 kaçak araç motoruna el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin ağır hasarlı ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçlarla değiştirdiği, bu araçları vatandaşlara satarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da bulunan 14 lüks araç ile ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 6 araç motoruna el konuldu.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.A, F.A, E.Y, M.K, V.A, B.E.B, B.Y. ve S.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek

Kırmızı alarm! Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Mehmet Ali Erbil Çakıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti