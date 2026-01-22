Haberler

İtalya'daki restoranı dev dalgalar vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın güneyindeki Sicilya'da etkili olan Harry Siklonu, şiddetli yağış ve rüzgar ile birlikte dev dalgalarla restoranları vurdu. Tahliyeler ve büyük maddi hasar yaşandı.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya'da etkili olan Harry Siklonu'nda dev dalgalar bir restoranı vurdu.

İtalya'nın güneyini Harry Siklonu vurdu. Şiddetli yağışın etkili olduğu Sicilya, Calabria ve Sardinya'da hayat durma noktasına geldi. Karayolu ağları, demiryolu bağlantıları, deniz taşımacılığı ve havaalanı sistemi siklondan ciddi şekilde etkilendi. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu dalgalar da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sicilya'da yaklaşık 190 ve Sardinya'da yaklaşık 150 kişi tahliyesi edilirken ve yalnızca Sicilya'da 500 milyon eurodan fazla hasar meydana geldiği aktarıldı. Sicilya'ya bağlı Catania yakınlarındaki San Giovanni Li Cuti bölgesinde bulunan bir restoranı şiddetli dalgalar vurdu. Dalgaların etkisiyle camları kırılan deniz kenarındaki restoranın yemek bölümünü sular bastı.

İtalya'da etkili olan siklon nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi. - SİCİLYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti