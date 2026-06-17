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ABD'de Halkbank davası resmen sona erdi

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ABD New York Güney Bölge Mahkemesi, Halkbank hakkında 9 yıldır devam eden davanın düşürülmesini onayladı. Uzlaşma kapsamında bankaya herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

ABD'nin New York kentinde Güney Bölge Mahkemesi'nin, 2019 yılından bu yana devam eden Halkbank davasının düşürülmesini onaylamasıyla, banka hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç sona erdi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, bugün gerçekleştirilen duruşmada ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında varılan uzlaşma kapsamında banka hakkındaki iddianamenin düşürülmesine hükmetti. Kararla birlikte Halkbank açısından herhangi bir adli veya idari yaptırım olmadan dava düşürülürken, banka hakkında yaklaşık 9 yıldır devam eden hukuki süreç sonlanmış oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Mart ayında mahkemeye sunduğu başvuruda, Halkbank ile imzalanan "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğini belirterek davanın düşürülmesini talep etmişti. Mahkemede yapılan değerlendirme sonucunda talebi kabul ederek davayı sonlandırdı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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