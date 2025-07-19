Hakkari'ye Yeni Çok Amaçlı Spor Salonu İnşaatı Müjdesi

Hakkari'ye Yeni Çok Amaçlı Spor Salonu İnşaatı Müjdesi
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Hakkari Valisi Ali Çelik, üç katlı olarak inşa edilen çok amaçlı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Spor altyapısına önemli katkılar sağlayacak olan tesis, çeşitli spor branşları için modern olanaklar sunacak.

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte 5 bin 200 metrekarelik alan üzerine üç katlı olarak inşa edilen çok amaçlı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Şantiyede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, projenin kentin spor altyapısına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Modern donatılarla planlanan spor kompleksi içerisinde; tenis kortu, spor tırmanış duvarı, tekvando ve karate salonu, boks ve halter alanı, okçuluk ve eskrim salonu, masa tenisi, judo ve jimnastik salonları olmak üzere toplam 8 bağımsız branş salonu yer alacak.

Sporcuların her branşta nitelikli tesislerde spor yapma imkanına kavuşacağını vurgulayan Vali Çelik, projenin bir an önce tamamlanması için gerekli talimatları vererek sahada görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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