Hakkari'ye Yeni Çok Amaçlı Spor Salonu İnşaatı Müjdesi

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte 5 bin 200 metrekarelik alan üzerine üç katlı olarak inşa edilen çok amaçlı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Şantiyede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, projenin kentin spor altyapısına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Modern donatılarla planlanan spor kompleksi içerisinde; tenis kortu, spor tırmanış duvarı, tekvando ve karate salonu, boks ve halter alanı, okçuluk ve eskrim salonu, masa tenisi, judo ve jimnastik salonları olmak üzere toplam 8 bağımsız branş salonu yer alacak.

Sporcuların her branşta nitelikli tesislerde spor yapma imkanına kavuşacağını vurgulayan Vali Çelik, projenin bir an önce tamamlanması için gerekli talimatları vererek sahada görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi. - HAKKARİ