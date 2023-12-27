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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaralanan askerleri ziyaret etti

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, üs bölgesinde yaşanan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti. Vali Çelik, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, üs bölgesinde yaşanan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte üs bölgesinde yaşanan çatışmada yaralanan ve tedavileri devam eden askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastane yetkililerinden askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Çelik, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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