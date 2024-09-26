Hakkari Valisi'nden Engelli Sporculara Destek

Hakkari Valisi Ali Çelik tarafından Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına 5 adet spor sandalye desteğinde bulundu.

Vali Çelik, sporun her birey için önemli olduğunu, özellikle engelliler için toplumla entegre olması noktasında hayati önem arz ettiğini ifade ederek, engelli basketbol takımına daha sonra spor kıyafeti desteğinde de bulunacağı sözünü verdi.

Desteğinden dolayı Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin tarafından Vali Çelik'e plaket takdim edildi.

Programa İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da katıldı. - HAKKARİ