Hakkari'de Sınır Kapısı Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakkari Valisi Ali Çelik'in başkanlığında Esendere Gümrük Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, sınır kapısında yürütülen çalışmalar ve hizmetler ele alındı.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in başkanlığında Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan, İl Göç İdaresi Müdürü Aykut Alptekin, Esendere Gümrük Müdür Vekili Mutasım Taş ve ilgili birim temsilcileri ile birlikte Esendere Gümrük Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, sınır kapısında yürütülen çalışmalar ve hizmetler ele alındı. Toplantıda, gümrük müdürlüğü bünyesinde sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Çelik, personelin karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda da değerlendirmelerde bulundu. İlgili birimlerin taleplerini dinleyen Vali Çelik, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için gereken hususlarda istişarelerde bulundu. Toplantının ardından katılımcılara teşekkür eden Vali Ali Çelik, tüm ekibe çalışmalarında başarılar diledi. - HAKKARİ