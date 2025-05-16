Hakkari'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketlerine Sıkı Tedbir

Hakkari'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketlerine Sıkı Tedbir
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. Hayvan alım ve satımı yasaklandı, çiftçilerin hayvanlarını meraya çıkarmaları ikinci bir emre kadar yasaklandı. Veteriner ekipleri aşılama ve karantina çalışmalarını hızlandırıyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine hayvan hareketlerine yönelik sıkı tedbirler hayata geçirildi.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede hayvan alım ve satımını yasaklarken, çiftçilerin hayvanlarını meraya çıkarmalarına ise ikinci bir emre kadar izin verilmedi. Derecik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ağıllarda tutulması gerektiği ve tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Veteriner ekipleri, hastalığın kontrol altına alınması için aşılama ve karantina çalışmalarını hızlandırırken, çiftçilere bölgedeki enfeksiyon riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Şap hastalığı, özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için büyük ekonomik kayıplara yol açabilecek ciddi bir sağlık tehdidi olarak görülüyor. Uzmanlar, önlemlere uyulmasının salgının kontrolü açısından kritik olduğunu belirtiyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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