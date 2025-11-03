Hakkari'de Köye Dönüş Projesi ile Tarımsal Üretim Başladı

(HAKKARİ)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 1994'te güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylere huzurun gelmesiyle birlikte geri dönüşler başladı. Köye dönen çiftçiler, devlet destekli seralarda üretime yönelerek hem geçimlerini sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Köye Dönüş Projesi" kapsamında yeniden yerleşime açılan köylerde çiftçiler, devlet destekli seralarda üretime başladı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve Ziraat Bankası Müdürü Davut Gündüz, "Köye Dönüş Projesi" kapsamında üretime başlayan Doski Vadisi'ndeki Tuğlu Köyü'nde çiftçileri ziyaret etti.

Geçirgen, üretimin yeniden başlamasının bölge için umut verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Huzurun gelmesiyle köylerine dönen vatandaşlarımız, seralarda üretim yapmaya başladı. Doski Vadisi'nde tarihte ilk defa böyle bir üretim faaliyeti görülüyor. Göç veren bir bölgede kendi kendine yetebilecek sebze ve meyve üretimi için önemli bir adım atıldı. Çiftçilerimiz üretimi artırmak için taleplerini iletti, eğitim çalışmalarına da başlayacağız."

"Eğitimle işimizi daha iyi yapabiliriz"

Tuğlu köyünde seracılıkla uğraşan Muhyettin Tan ise geçmişte hayvancılıkla uğraştıklarını ancak artık seracılığın kendileri için daha uygun olduğunu belirterek, "Eskiden koyun ve keçi yetiştiriyorduk ama olaylardan sonra köy boşaldı. Gençlerimiz batıya göç etti, biz de yaşlandık. Artık hayvancılık yapamıyoruz, seracılıkla uğraşıyoruz. Yeni başladık ama eğitimle işimizi daha iyi yapabiliriz" dedi.