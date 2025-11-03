Haberler

Hakkari'de Köye Dönüş Projesi ile Tarımsal Üretim Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylere geri dönüşler başladı. Çiftçiler, devlet destekli seralarda üretime geçerek bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

(HAKKARİ)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 1994'te güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylere huzurun gelmesiyle birlikte geri dönüşler başladı. Köye dönen çiftçiler, devlet destekli seralarda üretime yönelerek hem geçimlerini sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Köye Dönüş Projesi" kapsamında yeniden yerleşime açılan köylerde çiftçiler, devlet destekli seralarda üretime başladı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve Ziraat Bankası Müdürü Davut Gündüz, "Köye Dönüş Projesi" kapsamında üretime başlayan Doski Vadisi'ndeki Tuğlu Köyü'nde çiftçileri ziyaret etti.

Geçirgen, üretimin yeniden başlamasının bölge için umut verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Huzurun gelmesiyle köylerine dönen vatandaşlarımız, seralarda üretim yapmaya başladı. Doski Vadisi'nde tarihte ilk defa böyle bir üretim faaliyeti görülüyor. Göç veren bir bölgede kendi kendine yetebilecek sebze ve meyve üretimi için önemli bir adım atıldı. Çiftçilerimiz üretimi artırmak için taleplerini iletti, eğitim çalışmalarına da başlayacağız."

"Eğitimle işimizi daha iyi yapabiliriz"

Tuğlu köyünde seracılıkla uğraşan Muhyettin Tan ise geçmişte hayvancılıkla uğraştıklarını ancak artık seracılığın kendileri için daha uygun olduğunu belirterek, "Eskiden koyun ve keçi yetiştiriyorduk ama olaylardan sonra köy boşaldı. Gençlerimiz batıya göç etti, biz de yaşlandık. Artık hayvancılık yapamıyoruz, seracılıkla uğraşıyoruz. Yeni başladık ama eğitimle işimizi daha iyi yapabiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Trump'ın keyfini kaçıracak anket

Bu anket Trump'ın keyfini epey kaçıracak
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.