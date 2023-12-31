Hakkari'de Deprem Sonrası İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Hakkari'de yaşanan depremden hemen sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Yetkililerden Hakkari'de yaşanan deprem hakkında bilgi alan Vali Çelik, şu ana kadar ulaşan bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını, ayrıca AFAD Merkezinde konunun yakından takip edildiğini söyledi. Sürecin yakinen takip edildiğini ifade eden Vali Çelik, İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde görevlilerin sahada incelemelerine devam ettiklerini bildirdi. - HAKKARİ