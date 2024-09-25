Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Ahilik Haftası Kutlandı

Hakkari'de Ahilik Haftası Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ahilik Haftası programında işini hakkıyla yapmanın önemini vurguladı. Etkinlikte 'Yılın Ahisi', 'Yılın Kalfası' ve 'Yılın Çırağı' ödülleri sahiplerine verildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, "Ahilik anlayışının en temel noktası işini hakkıyla yapabilmektir" dedi.

Vali Ali Çelik, il protokolü ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hakkari Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin'in Ahilik Haftası ile ilgili konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali Çelik, "Başkanımızın altını çizdiği 3 önemli husus var. Birincisi, en güçlünün ayakta kalması değil, herkesin bir olarak, beraber olarak ayakta kalması; ikincisi, birbirini amansızca yok eden bir ahlak anlayışı değil, birbirini büyüten, geliştiren ve destekleyen bir sistem yaklaşımı; üçüncüsü ise insanın başkasına muhtaç olmadan yaşayabilecek donanımları kazanması ve kendini geliştirmesidir. Bu topraklara ait olan kültürü, değerleri, inancı, esnaf kültürü olarak tanımlanan ama insan olmanın temel paradigması olan ahlak anlayışını, Ahi Evran'ın ortaya koymaya çalıştığı felsefeyi, hem çocuklarımıza, burada bulunan gençlerimize hem de hangi yaşta olursak olalım kendimizi her aynaya baktığımızda ifade etmemiz gerekiyor. Ahilik anlayışının en temel noktası işini hakkıyla yapabilmektir. Ben işini hakkıyla yapan, içinde adalet duygusunu eksik etmeyen, kendi hayatıyla ilgili tercih yapmak zorunda kaldığı zaman öncelikle diğerlerinin yaşamına değer katmayı tercih eden ve bu yolda fedakarlık yapabilen herkesi ve tüm esnaflarımızı saygıyla selamlıyorum. Tüm esnafımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Ahilik Haftası etkinliğinde; taksicilik dalında "Yılın Ahisi" seçilen Mustafa Şahinoğlu, bilişim&teknoloji dalında "Yılın Kalfası" seçilen Ömer Faruk Çatal ve pasta & tatlı yapımı dalında "Yılın Çırağı" seçilen Merve Temizer'e ödülleri Vali Çelik tarafından takdim edildi. Etkinlik sonunda Hakkari Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin tarafından 37'nci Ahilik Haftası etkinlikleri anısına Vali Çelik'e plaket takdim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ahilik Haftası Kültür Sanat Etkinlikler Ali Çelik Ekonomi hakkari Yerel Yaşam

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sırasını tahmin etti

Süper Lig'de ilk 4 sırayı tahmin etti: İş oraya doğru gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi! Ahmet Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ahmet Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Ahmet Altınbaşak biyografisi! Ferritin düşüklüğü nedir? Ferritin düşüklüğü neden olur? PALAMUT FİYATLARI! Palamut ne kadar, zam geldi mi? TEKNOFEST ne zaman? 2024 TEKNOFEST bilet kaç TL? Ahmet Davutoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });