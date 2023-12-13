Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden fırın denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın işitmelerinde ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, kentin birçok noktasında bulunan fırınları büyük bir titizlikle denetledi. İşçilerin kılık kıyafet, el ve tırnaklarına bakan zabıta ekipleri, kentte denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederek standartlara uymayan işletmelere de uyarılarda bulundu.

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla rutin denetimler yaptığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dediler. - HAKKARİ