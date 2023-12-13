Üye Girişi
Haberler

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden fırın denetimi

Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın işitmelerinde ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarı yapıldı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın işitmelerinde ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, kentin birçok noktasında bulunan fırınları büyük bir titizlikle denetledi. İşçilerin kılık kıyafet, el ve tırnaklarına bakan zabıta ekipleri, kentte denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederek standartlara uymayan işletmelere de uyarılarda bulundu.

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla rutin denetimler yaptığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Adil Demir Zabıta Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title