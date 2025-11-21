Haberler

HAGİAD Başkanı Erkan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Hacılar Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Fatih Erkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda eğitim ve öğretmenlerin Türkiye'nin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Hacılar Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitimin Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Erkan açıklamasında, "Toplumumuzun gelişiminde, üretimin ve girişimciliğin temelinde güçlü bir eğitim kültürü vardır" ifadelerini kullanarak öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güç olduğunu vurguladı.

Her başarılı iş insanının ve kalkınmış her şehrin arkasında iz bırakan bir öğretmen olduğuna dikkat çeken Erkan, "HAGİAD olarak biliyoruz ki; her başarılı iş insanının, her güçlü işletmenin ve her kalkınmış şehrin arkasında mutlaka bir öğretmenin emeği vardır" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin, gençlerin yarınlara daha donanımlı ve umutla hazırlanmasını sağladığını belirten Erkan, "Bugün öğretmenlerimizin fedakarlıkları sayesinde gençlerimiz geleceğe daha güçlü adımlarla yürümektedir" ifadelerine yer verdi.

Fatih Erkan mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Nesillerimize sadece bilgi değil; ahlak, sabır ve çalışkanlık gibi temel değerleri kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

