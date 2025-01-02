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Hadim'de Üç Aylar İçin Fener Alayı Etkinliği Düzenlendi

Hadim'de Üç Aylar İçin Fener Alayı Etkinliği Düzenlendi
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Konya'nın Hadim ilçesinde üç ayların başlangıcı dolayısıyla fener alayı ve fener uçurma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, aileleriyle birlikte ellerindeki fenerlerle yürüyüş yaparak gökyüzüne fener uçurdu.

Konya'nın Hadim ilçesinde üç ayların başlangıcı dolayısıyla fener alayı ve fener uçurma etkinliği düzenlendi.

Hadim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte fener alayına katılan çocuklar Hadim Spor Kompleksine kadar ellerinde fenerlerle yürüyüş yaptı. Aileleriyle birlikte yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçuran çocuklar renkli sahneler oluşturdu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Erdem, yaptığı açıklamada, üç ayların gelişini kutlamak için fener alayı etkinliği düzenlediklerini söyledi. Etkinliğe katılımın beklenenden fazla olduğunu belirten Erdem, "Konya'da üç ayların başlangıcında geleneksel olarak yapılan fener alayı ve fener uçurma geleneğini ilçemize de taşımak için gençlik merkezi müdürlüğümüz öncülüğünde böyle bir etkinlik düzenledik. Kapalı spor salonu bahçesinde çocuklarımız aileleriyle birlikte eğlendiler, hoşça vakit geçirdiler. Etkinliğimize katıldıkları ve bizlere verdikleri destek için tüm Hadim halkına teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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