Hac Vazifesi İçin Mekke'de Ulaşım Problemi: Fahiş Fiyat Artışları

Hac Vazifesi İçin Mekke'de Ulaşım Problemi: Fahiş Fiyat Artışları
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Mekke'ye gelen hacı adayları şehirdeki otobüs seferlerinin sona ermesiyle Harem bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor. Taksi ücretleri, normalin 3-4 katına kadar çıkarken, hacılar Kabe'ye ulaşmak için bu fiyat artışlarına rağmen yola devam ediyor.

Mübarek beldelere hac vazifesini ifa için gelen hacı adayları, şehirde otobüs seferlerinin sona ermesi ile Harem bölgesine ulaşmakta zorluk çekiyor. Merkeziye bölgesi tabir edilen Kabe'ye 1 kilometre uzaklıktaki otellerin dışında, tavafa gelmek için otelden yürümek gerekiyor. Yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı Kabe-i Muazzama'ya ulaşmak için seferber oluyor. Bu durum toplu ulaşım olmayınca taksicilerin işlerini arttırıyor. Daha önce 10 riyale giden güzergahlarda kişi başı 100 riyale kadar 10 katı ücret talep ediliyor. Minibüs tarzı araçlarda ise 5 riyallik ücret 30 riyale 6 katına ulaşabiliyor. Hacılar bu fahiş fiyat artışına karşılık Kabe'ye gitmekten geri durmuyorlar. Taksi sürücüleri ise trafiğin yoğunlaşması ve iş kaybı sebebiyle ücretlerin 3-4 kat artmasının normal bir durum olduğunu ifade ediyorlar. Harem bölgesinden 3 kilometre ile 7 kilometre arasındaki uzaklıktaki Aziziye bölgesine kişi başı 100 riyalden açılan fiyat 50 riyale kadar düşüyor. Büyük araç ve minibüslerde ise bu fiyat 50 riyalden 30 riyale kadar pazarlıkla düşürülebiliyor. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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