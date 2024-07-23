Güzelçamlı Tavla Turnuvası Sonuçlandı

Güzelçamlı Muhtarlığı ve Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği'nin birlikte düzenlediği Güzelçamlı Tavla Turnuvası, gerçekleştirildi.

Toplam 92 katılımcının yer aldığı turnuvada, 77 müsabaka yapılırken rekabet dolu anlar yaşandı. Turnuvanın sonunda, üstün performansı ile dikkat çeken Abdulhadi Özçalıcı şampiyonluk unvanını kazandı. İkinci sırayı Derya Sarıgül alırken, üçüncülük kürsüsüne Murat Çimen çıktı. Katılımcılar ve izleyiciler, turnuva boyunca keyifli vakit geçirdi.

Güzelçamlı Muhtarı ve Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği yetkilileri, turnuvaya gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin geleneksel hale getirilmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür eden organizatörler, bu tür etkinliklerin toplumun kaynaşmasına ve sosyal bağların güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim eden yetkililer, bir sonraki etkinlikte yeniden buluşma temennisinde bulundu. - AYDIN