Uzmanlar uyardı: Güvenli alışveriş sistemini kullanın

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uzmanlar, güvenli alışveriş sisteminin kullanılmasını öneriyor. Bu sistem sayesinde araç alım süreçlerinde dolandırıcılık riski en aza indiriliyor.

Araba alım satımlarında devreye giren güvenli alışveriş sistemi sayesinde vatandaşların dolandırılma ihtimali kalmıyor.

Uzmanlar, öncelikle araç alırken bilinen ve güvenilen yerden alışveriş yapılmasını, mutlaka güvenli alışveriş sisteminin kullanılmasını tavsiye ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde galericilik yapan satış uzmanı olan Gökalp İlhan, "Vatandaşlarımız öncelikle araç alırken bildikleri ve güvendikleri yerden alışveriş yapsınlar. Araba alacak kişilerin dolandırılmaması için güvenli alışveriş sistemini mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Güvenli alışveriş sisteminde aracın satışı gerçekleştiği anda alıcı ve satıcıya havuzda duran para hesabına aktarılır böylelikle güvenli bir alışveriş olur. Mağduriyetin yaşanmaması için devletimizin çıkardığı bu sistemi halkımızın gönül rahatlığıyla kullanmasını istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
