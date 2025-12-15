İl Müdürü Demir, güreşçilerle mindere çıktı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, antrenman yapan güreş sporcularıyla bir araya gelerek mindere çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, il genelinde faaliyet gösteren güreş sporcularını antrenman sırasında ziyaret etti. Aynı zamanda milli güreşçi olan Demir, sporcularla bir süre sohbet ettikten sonra mindere inerek antrenmana katıldı. Tecrübelerini genç sporcularla paylaşan Demir, uygulamalı olarak gösterdiği tekniklerle antrenmana renk kattı. Samimi ve keyifli anların yaşandığı ziyarette sporcuların yüzlerinde tebessüm oluştu. Ziyaret sırasında sporculara disiplinli çalışma, azim ve sürekliliğin önemine dikkat çeken Demir, güreşin hem fiziksel hem de mental gelişime katkı sağlayan önemli bir spor dalı olduğunu vurguladı. - BİLECİK