Gurbetçiler Kapıkule'de Coşkuyla Karşılandı

Gurbetçiler Kapıkule'de Coşkuyla Karşılandı
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Avrupa'dan yaz tatili için memleketlerine dönen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda geleneksel halk oyunları ve yöresel ikramlarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, bir haftada yaklaşık 180 bin kişinin yurda giriş yaptığını duyurdu.

Avrupa'dan yaz tatili için memleketlerine dönen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda halk oyunları ve ikramlarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 haftada 180 bin kişinin yurda giriş yaptığını açıkladı.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz tatili için memleketlerine dönüş yolculuğu başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi sezonu yoğunlukla sürüyor.

22 Haziran'dan bu yana sınır kapılarında hareketlilik yaşanırken, Kapıkule'de gurbetçiler, halk oyunları ekipleri ve ikramlarla karşılandı. Edirne'ye özgü yöresel lezzetlerin ikram edildiği karşılama, uzun yolculuk sonrası Türkiye'ye ulaşan vatandaşları sevindirdi. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

"46 bin araç, 180 bin giriş"

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da gurbetçi sezonunun başladığını belirtti. Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen vatandaşların Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden Sezer, son 2 günde yoğunluğun artığını söyledi.

Sezer, 1 haftalık süreçte yaklaşık 46 bin araçla giriş yapıldığını, 180 bin kişinin ülkeye geldiğini belirterek, "Bu rakamlar geçtiğimiz yıl ile benzerlik gösteriyor. Gurbetçilerimiz memleketlerine büyük bir özlem ve heyecanla geliyor. Sıla-i rahim için yola devam ediyorlar" dedi.

"Kapıda personel ve gişe takviyesi"

Sınır geçişlerini hızlandırmak için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Sezer, "Bulgaristan tarafındaki yetkililerle geçtiğimiz hafta görüşmeler yaptık. Türkiye tarafında ise emniyet ve gümrük personelimize takviyeler yaptık. Toplamda 320 polis ve 850 gümrük personeli, dört sınır kapımızda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Bu yıl ayrıca 8 yeni gişe daha ekleyerek kapasiteyi artırdık. Dönüşlerde sıkıntı yaşanmaması için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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