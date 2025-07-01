Güneydoğu Anadolu'da Turizm İçin Havada Yeni Bir Deneyim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilke imza atan Pilot Fırat Tekin, iki kişilik çok hafif hava aracıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerde turizm amaçlı uçuşlar gerçekleştiriyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetmek isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu uçuşlara ilgi her geçen gün artıyor.

Yoğun talep gören turizm uçuşları, üç farklı rota seçeneğiyle sunuluyor. 30 dakikalık kısa tur, 60 dakikalık orta tur ve 120 dakikalık uzun tur. Uçuşlar sırasında bölgenin önemli kültürel ve tarihi noktaları havadan izlenebiliyor, katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Fırat Tekin'in öncülüğünde başlatılan bu girişim, hem bölge turizmine yeni bir soluk getiriyor hem de adrenalin ve manzara tutkunlarını gökyüzünde buluşturuyor. Tekin, sadece Diyarbakır'da değil Güneydoğu'da bir ilk olduğunu aktardı. Tekin, "Havacılık sektöründe hem genel havacılığı tanıtmak hem de bölgemizin Güneydoğu'da biliyorsunuz muhteşem manzara, tarihi dokusunu da insanlara aktarmak açısından böyle bir işe karar verdim ve çok da talep oldu. Talepler doğrultusunda gelişmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Şu an için sadece tek yolculuğu çok hafif hava araçları olarak tanımlanan bir hafif hava aracıyla turistik geziler gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın tarihi dokusunu havadan da görmenin çok ayrı bir görüntü sağladığını dile getiren Tekin şunları aktardı:

"Bu uçuş ayrı bir heyecan veriyor insanlara. Ancak daha fazla yolcu noktasında biraz eksik kalıyoruz bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Daha fazla insana ulaşabilmek, daha fazla insana dokunabilmek, aile olarak bu manzarayı insanlara tattırabilmek bu duyguyu heyecanı paylaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu an için çok hafif hava araçları 30 dakika, 60 dakika, 120 dakikalık uçuşlarımız var ve özel bir rota planlaması yapabilmekteyiz meteoroloji şartlarını göz önünde bulundurarak. Van'dan, Batman'da, Mardin'den arayan oldu çevre illerde çok büyük bir taleple karşılaştık ancak biz talep noktasında biraz eksik kaldık dediğim gibi onu da gidermeye çalışıyoruz. Şimdi tek yolcu ile bunu yapıyoruz, ileriki süreçte daha fazla yolculu bir uçakla hizmet vermeye başlayacağız, bunun için çalışmalarımız devam ediyor." - DİYARBAKIR