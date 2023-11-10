Gültak, Mersinlileri su sporları festivaline davet etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tüm Mersinlileri ve hafta sonu yolu Mersin'e düşecek bütün vatandaşları, Millet Bahçesi sahil etabında ilk kez düzenlenecek olan 'Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali'ni izlemeye davet etti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tüm Mersinlileri ve hafta sonu yolu Mersin'e düşecek bütün vatandaşları, Millet Bahçesi sahil etabında ilk kez düzenlenecek olan 'Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali'ni izlemeye davet etti.

Akdeniz Belediye Meclisi Kasım Ayı İkinci Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki birleşim tutanak özetleri oybirliği ile kabul edildi. Kurtuluş Savaşının mimarı ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Başkan Gültak; "Bir asrı geride bırakan cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında, Gazi Mustafa Kemal'i ve 'en büyük eserim' dediği cumhuriyeti anlamak, yüceltmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde teslim etmek bizlere düşen en asil, en büyük görevdir. Daha nice bin yıllar yaşayacak cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize, istiklal mücadelemizin kahramanlarına minnetlerimi sunuyorum" dedi.

"Festivale, yerli ve yabancı 500 sporcu katılacak"

Başkan Gültak, konuşmasının devamında Millet Bahçesi sahil etabında yarın başlayacak olan ve kentte ilk kez organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali'ne de Mersinlileri davet etti. Gültak; "Millet Bahçesi sahil etabında, yani eski lunapark alanında bu hafta sonu gerçekleşecek uluslararası nitelikteki festivale, yurtdışından 200, yurtiçinden 300 olmak üzere toplamda 500 sporcu katılacak. Mersin'in ve Akdeniz'in marka değerinin yükselmesini sağlayacak birinci sınıf ve A kalite bir festivali ilk kez kentimizde gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Bu hafta sonu kimseye randevu vermeyin"

Etkinliğin içeriği hakkında da bilgiler veren Başkan Gültak, "Su sporları festivalimiz kapsamında yelken yarışları, su kayağı, helikopter, plaj voleybolu ve futbolu, can kurtarma, çim hokeyi ve kaykay gibi 13 farklı dalda çekişmeli yarışmalar organize edilecek. Mersinli hemşerilerimize çağrım şudur; bu hafta sonu kimseye randevu vermeyin. Birbirinden heyecanlı yarışma ve etkinlikler, su, plaj ve kara sporları ile gösterilerin yer alacağı festivalimize herkesi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gültak, etkinliğinde 11 Kasım Cumartesi günü başlayıp 12 Kasım Pazar günü sona ereceğini hatırlattı.

Mersin Uluslararası Tiyatro Festivaline 75 bin TL destek

Akdeniz Belediyesi tarafından, 25 Kasım-3 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak 7'nci Mersin Uluslararası Tiyatro Festivaline, KDV dahil 75 bin TL maddi destek sağlanması ile ilgili teklif de üyelerin oybirliği ile meclis toplantısında kabul edildi. - MERSİN