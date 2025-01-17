Gülfidan Ömeroğlu'nun Doğal Sirke ve Yağları Büyük İlgi Görüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Gülfidan Ömeroğlu, kendi bahçesinde yetiştirdikleri ürünleri Nazilli Perşembe pazarında satışa sunuyor. Ömeroğlu'nun kırmızı elmadan yaptığı ve 8 ay sonra olgunlaşan sirkesine yoğun talep oluyor.

Bozdoğan ilçesinde yaşayan Gülfidan Ömeroğlu bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerin sirkesini, kurusunu yapıp semt pazarında satarak evine ek gelir sağlıyor. Ömeroğlu; sirke, kuru biber, toz biber, tarhana, mısır, susam, kekik ve kantaron yağı ile zeytin çeşitlerinin satışını yapıyor. Nazilli'deki semt pazarında tezgah açan Ömeroğlu'nun elma sirkesi, kekik ve kantaron yağı yoğun talep görüyor.

Bahçesinde yetiştirdiği kırmızı elmadan sirke yaptığını kaydeden Ömeroğlu, "Elma sirkesi tamamen doğaldır. Kendi ev yapımımız. Yedi, sekiz ayda olur. Yayladan topladığımız elmalarla bu sirkeyi yapıyoruz. Gayet doğal ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Temizlikte de kullanabilirsiniz. Bu sirkeye vatandaşlar yoğun talep gösteriyor" dedi.

Kantaron ve kekik yağını da kendisi yaptığını belirten Ömeroğlu, "Kekik yağı da satıyoruz. Bu kekik suyu üzerinde oluşuyor. Tamamen doğaldır. İçebilirsiniz. Topuklarınıza, kışın üşüttüğünüzde sırtınıza sürebilirsiniz. Hastalıklarınızdan bu yağ sayesinde kurtulabilirsiniz. Kantaron yağı yazın otlardan elde ederiz. Tamamen doğaldır. İçilebilir. Mide yaralarına iyi gelir." diye sözlerine ekledi. - AYDIN