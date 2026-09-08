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Guatemala Büyükelçisi Recinos’tan Vali Akbıyık’a ziyaret

Guatemala Büyükelçisi Recinos’tan Vali Akbıyık’a ziyaret
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Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernndez Recinos, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernndez Recinos, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Recinos, Guatemala ile Muğla arasında özellikle ticaret, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Marmaris'te başlayan Latin Fest'in iki taraf arasındaki iş birliğinin ilk adımlarından biri olduğunu ifade eden Recinos, ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Muğla'da Fahri Konsolosluk açılması yönündeki sürecin devam ettiğini söyledi. Büyükelçi Recinos ayrıca Türk şirketlerini Guatemala'ya yatırım yapmaya davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise Büyükelçi Recinos ve beraberindeki heyete Muğla hakkında bilgi verdi. İş birliği yapılabilecek alanlar ve ortaklık imkanlarının değerlendirildiği ziyarette Vali Akbıyık, ilgili alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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