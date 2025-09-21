GOSB Teknopark, TEKNOFEST'te Gençlere İstihdam Olanakları Sağlıyor

GOSB Teknopark Mesleğe İlk Adım Programı ile yazılım geliştirme, mekanik tasarım, uluslararası satış ve finans yönetimi alanında eğitim gören yılda 120 gencin, Teknopark bünyesindeki firmalarda istihdamını sağlıyor. TEKNOFEST alanında stant kuran GOSB Teknopark, standını ziyaret eden girişimci adaylarına da öncelik hakkı verileceği belirtildi.

GOSB Teknopark bünyesinde hayata geçirilen "Mesleğe İlk Adım" programı kapsamında, yazılım uzmanı, mekanik tasarım, uluslararası satış ve finans yönetiminde eğitim gören gençler Teknopark bünyesindeki firmalar sayesinde sektöre kazandırılıyor. Mesleğe ilk adım projesi kapsamında yılda 120 gencin GOSB Teknopark bünyesindeki firmalarla istihdamı sağlanıyor. Programın, gençlerin kariyerlerine yön vermesinin yanı sıra, nitelikli iş gücüne de katkı sağlıyor. Proje kapsamında GOSB, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e stant kurarak, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Programın aynı zamanda bir mesleki okul olduğunu ifade eden GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, "Firmalarımızın insan kaynakları problemini gidermeye yönelik kolaylaştırıcı bir okul açtığımızı söyleyebiliriz" dedi. Öte yandan, TEKNOFEST boyunca GOSB Teknopark standını ziyaret eden girişimci adaylarına da öncelik hakkı verileceği belirtildi. GOSB Teknopark genel müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Mesleğe İlk Adım projesiyle ilgili, "Bugün TEKNOFEST'in 4'üncü günündeyiz GOSB Teknopark olarak. Standımıza yoğun ilgi olduğu için çok mutluyuz. Burada girişimci adayları ile buluşuyoruz. Ortaokuldan, üniversitelerden, liselerden gençlerle buluşuyoruz. Mesleğe İlk Adım Merkezi, Teknopark firmalarında çalışacak olan insan kaynaklarını yetiştirmeye yönelik bir meslek okulu aslında. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı desteği ile kurulmuş bir merkez. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla kurulmuş bir merkez. Bu merkezde yılda 120 gencimizi Teknopark firmalarında çalışmaları için yetiştiriyoruz. AI uzmanları, bilgisayar mühendisliği mezunu yazılım uzmanlarını, uluslararası satış uzmanlarını ve finans uzmanlarını yetiştiriyoruz. Böylece Teknopark'taki firmalarımızın insan kaynağı problemini gidermeye yönelik kolaylaştırıcı bir okul açtığımızı söyleyebiliriz. Aynı zamanda, TEKNOFEST boyunca GOSB Teknopark standımızı ziyaret edecek girişimci adaylarına da öncelik hakkı vereceğiz. Onlara formlar dağıtacağız. Bütün girişimci adaylarını ve gençleri GOSB Teknopark'a bekliyoruz. TEKNOFEST her yıl daha da üzerine koyarak ilerleyen bir ivme yakaladı. İnsanlar aslında AR-GE ekosistemine çok ilgi duyuyorlar. İlkokul öğrencilerinden üniversite mezunlarına kadar herkes burada. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı coşku devam eder" diye konuştu.