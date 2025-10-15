Görme Engelliler Erişim Sorunlarına Dikkat Çekti

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – Samsun Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında yaptıkları açıklamada, engellilerin erişim sorunlarına dikkati çekti. Dernek Başkanı Ufuk Gürbüz, "Engelliliği biz seçmedik, bu sorunların müsebbibi ülkeyi yönetenlerdir" dedi.

Samsun Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, bugün kentte bir araya gelerek beyaz bastonun görme engelliler için taşıdığı hayati öneme dikkati çekti. Dernek Başkanı Ufuk Gürbüz, yaptığı açıklamada Türkiye'de yaklaşık 13 milyon engelli bulunduğunu belirterek, "Engellilik, bu ülkenin sosyoekonomik yapısı, trafik kazaları, iş kazaları, yetersiz beslenme, akraba evlilikleri, savaşlar ve depremler gibi felaketlerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yaşadığımız her sorunun müsebbibi bu ülkeyi yönetenler ve yerel yönetimlerdir" dedi.

Gürbüz, günlük yaşamda erişim sorunlarının sürdüğünü belirterek, beyaz bastonun yalnızca bir yön bulma aracı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve güvenlik sembolü olduğunu vurguladı. Gürbüz, "Bugün beyaz bastonumuzu kullanırken siyah bir kültüre bağladık. Yani beyaz bastonumuz mutlu değil, tabii ki biz de mutlu değiliz. Bu nedenle çağrımızı yineliyoruz: 'Çizgimizi terk et, bastonumuzu fark et'" ifadelerini kullandı.

Beyaz bastonların maliyetine değinen Gürbüz, "Kullandığımız bastonlar 2 ila 3 bin lira arasında değişiyor ve sosyal güvence kapsamında yeterince karşılanmıyor. Bu ürünlerin mutlaka sosyal güvence altına alınması gerekiyor. Yerel yönetimlere büyük görev düşüyor ancak sıkıntılarımız hala çok fazla" dedi.

Derneğin 75 yıllık mücadelesine de dikkati çeken Gürbüz, "Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezimiz 75 yıldır, Samsun Şubemiz ise 36 yıldır yolda. Mücadelemiz onurludur ve sürecektir. Yaşasın onurlu mücadelemiz" diye konuştu.