Görme Engelli Kardeşlerin Hayali Gerçek Oluyor

Eskişehir'de doğuştan görme engelli olan ve bir daha hiç göremeyecekleri söylenmesine rağmen hayırseverlerin desteğiyle tedavi edilen 2 kardeşle ilgili açıklama yapan iş adamı Dinçer Azaphan, "Hamit'i İstanbul'da Galatasaray maçına davet edeceğiz. Tedavisi bittikten sonra futbolcu olma hayaliyle bizzat ben ilgileneceğim" dedi.

Görme engelli 10 yaşındaki Hamit Özbek ve 1 buçuk yaşındaki kardeşi Muhammet Özbek, Ayşegül Bozbaş ile hayırseverlerin vesilesiyle 8 Ekim 2025 tarihinde ameliyat ettirildi. Başarılı geçen operasyon sayesinde gözleri açılan 2 kardeş, annelerinin yüzünü ve dünyanın renklerini ilk defa gördü. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından basına servis edilen haber, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"Hamit'i İstanbul'da Galatasaray maçına davet edeceğiz"

Haber, iş adamı Dinçer Azaphan'ın da dikkatini çekti. Galatasaray taraftarı olan ve büyüyünce futbolcu olup forvet pozisyonunda oynamak isteyen Hamit Özbek'i İstanbul'da maça davet eden Azaphan, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşılan tüm haberlerin altına yorum yaparak aileye ulaşmaya çalıştı. İlerleyen saatlerde ise resmi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Azaphan, "Eskişehir'de yaşayan ve doğuştan görme engelli olan 2 kardeşin hikayesi beni çok duygulandırdı. Hamit'in geçirdiği operasyonlardan sonra yeniden görmeye başlaması ve kardeşi için de umut olmasına çok mutlu oldum. İlk fırsatta ailemize ulaşarak hem ihtiyaçlarına destek olacağız hem de Hamit'i İstanbul'da maça davet edeceğiz. İnşallah tedavisi bittikten sonra da futbolcu olma hayaliyle bizzat ben ilgileneceğim. Sevgili Hamit belli mi olur, bir bakmışsın sen de abilerin gibi futbolcu olmuşsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR