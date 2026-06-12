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Gördes Huzurevi'nden milli takıma yürekten destek

Gördes Huzurevi'nden milli takıma yürekten destek
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Manisa'nın Gördes ilçesindeki huzurevi sakinleri, 'Goller Sizden, Dualar Bizden' temasıyla düzenlenen etkinlikte A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Türk bayraklarıyla donatılan alanda milli heyecan yaşayan yaşlılar, ay-yıldızlı ekip için dua etti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki huzurevi sakinleri, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Türk bayraklarıyla donatılan alanda milli heyecan yaşayan yaşlılar, ay-yıldızlı ekibe dualarını gönderirken, ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Milli Takıma Destek Günü" etkinliği, huzurevi sakinlerinin coşkusu ve milli heyecana ortak olan katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

"Goller Sizden, Dualar Bizden" temasıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla bir araya geldi. Programa Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Çetintaş, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Halkbank Gördes Şube Müdürü Savaş Ünlü, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahar Ünlü ile Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakkı Altunkeyik katıldı.

Etkinlik kapsamında gönüllü ev hanımları tarafından hazırlanan gözlemeler ikram edilirken, huzurevi sakinleri milli takıma başarı dileklerini iletti. Türk bayraklarıyla süslenen alanda yaşanan samimi atmosfer, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahar Ünlü, sporun toplumun tüm kesimlerini ortak bir heyecanda buluşturan önemli bir değer olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızın milli takımımıza yönelik destek ve duaları büyük anlam taşıyor. Huzurevi sakinlerimizin milli heyecana ortak olması ve ortaya koyduğu güçlü dayanışma ruhu bizleri son derece memnun etti. Toplumsal birlikteliği güçlendiren, yaşlılarımızın sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen ve milli takımımıza gönülden destek veren bu anlamlı organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Gördes Huzurevi yönetimine ve özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ediyor, ay-yıldızlı formayı taşıyan milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Program sonunda protokol üyeleri huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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