Gölpazarı Yaz Okulu Etkinlikleri Renkli Geçti

Gölpazarı Yaz Okulu Etkinlikleri Renkli Geçti
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Gölpazarı'nda düzenlenen yaz okulu açılış programı, 210 gencin katılımıyla birçok spor faaliyeti ve eğitim etkinliğiyle gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen yaz okulları, gençlerin motivasyonunu artırırken çeşitli branşlarda kurslar ve değerler eğitimi gibi dersler sunuyor.

Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okulu açılış programı, renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

İlçede geleneksel hale gelen yaz okulları, bu yıl da yoğun ilgi görürken, toplamda 210 genç farklı spor ve eğitim branşlarında yaz boyunca çeşitli faaliyetlere katılacak. Yaz okulu programında yüzme, futbol, voleybol, basketbol, badminton, dart, atletizm, masa tenisi, geleneksel okçuluk ve tekvando gibi spor dallarında kurslar veriliyor. Bunun yanı sıra, gençlik hizmetleri yaz okulları kapsamında değerler eğitimi, akıl ve zeka oyunları, Kur'an-ı Kerim ve yapay zeka eğitimi gibi dersler de gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Açılış programında düzenlenen tekvando gösterisi, mekik yarışması ve demirde asılı kalma yarışması, öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikler, gençlerin motivasyonunu artırırken ailelerden de tam not aldı.

Bursa Spor Lisesi'ne yerleşti

Gölpazarı'nda son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde gençlik ve spor altyapısı önemli ölçüde gelişti. Bu başarıların meyvesi olarak, Bahar İnce, Meryem Kasak, Eylül Kaya ve İrem Su Akın, Kütahya Pazarlar Spor Lisesi'ni kazandı. Ege Ünal ise yüzme branşında 100 metre yarışında birincilik elde ederek Bursa Spor Lisesi'ne yerleşti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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