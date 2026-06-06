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Dolu yağışı sonrası sahada zarar tespiti yapıldı

Dolu yağışı sonrası sahada zarar tespiti yapıldı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası Bolatlı ve Derecikören köylerinde tarım arazilerinde ürün zararları tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sahada inceleme yaparak üreticilere TARSİM sigortasının önemini hatırlattı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dolu yağışı sonrası sahada zarar tespiti yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışının ardından Bolatlı ve Derecikören köylerinde İlçe Müdürü Nurettin Kartal ve teknik personeller tarafından zarar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, dolu yağışından etkilenen bazı tarım arazilerinde ürün zararlarının oluştuğu belirlendi. Teknik ekipler tarafından üreticilere gerekli bilgilendirme yapılarak sahada teknik tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca doğal afetlere karşı tarımsal üretimin güvence altına alınması amacıyla tarım sigortalarının önemi vurgulanarak, üreticilere TARSİM kapsamında sunulan teminatlardan yararlanmaları yönünde hatırlatmalarda bulunuldu. Öte yandan, bölgede zarar tespit çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, "Dolu yağışından etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gerekli tespit çalışmalarını sahada sürdürüyor, üreticilerimize teknik destek sağlıyoruz. TARSİM gibi sigorta sistemlerinin önemi bu tür afetlerde bir kez daha ortaya çıkmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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