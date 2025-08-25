Gölpazarı'nda 'Damla Gönüllülük Hareketi' Buluşması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Damla Gönüllülük Hareketi' kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 40 gönüllü genç Gölpazarı'nda bir araya geldi.

Gölpazarı'na renk katan bu anlamlı buluşma, gönüllülük ruhunu ve toplumsal dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, gönüllü gençleri makamında misafir ederek hem eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti hem de mesleki deneyimlerini paylaşarak ilham verici bir sohbet gerçekleştirdi. Kılıç, "İnsan hayatına dokunmayı sağlayan böylesine güzel bir hareket, aslında kendi hayatlarımıza da bir dokunuştur. Damla Hareketi kapsamında ilçede gerçekleştirilen etkinliklerle gönüllü gençler, hem yerel halkla etkileşim kurdu, hem de sosyal sorumluluk bilinciyle çeşitli faaliyetlerde bulunduk" dedi. - BİLECİK