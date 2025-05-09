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Gölbaşı'nda El Sanatları Atölyesi Büyük İlgi Görüyor

Gölbaşı'nda El Sanatları Atölyesi Büyük İlgi Görüyor
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulan el işi atölyesi, çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi görüyor. Özgül Tükenmez, atölyesinde çeşitli el işi tasarımlarını sergileyerek hem ev ekonomisine katkı sunuyor hem de çocuklara el becerisi kazandırıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde el işi tasarım çalışmaları çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi görüyor.

Son yıllarda el işi tasarım çalışmaları, vatandaşlar arasında giderek daha fazla popülerlik kazandı. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara uzanan geniş yelpazesiyle, el işi ürünler büyük bir ilgi görüyor. Bu kapsamda hobi olarak başladığı el işi tasarımlarını genişleterek halkın beğenisine sunan Özgül Tükenmez el işi atölyesi kurdu. Özgül Tükenmez, kurduğu atölyede çeşitli tasarımlarını görücüye çıkardı. Tükenmez'in yoğun ilgi gören tasarımları ile ev ekonomisine katkı sunarken çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların ve ailelerin katılmasıyla hem çocuklara el becerisi kazandırılıyor.

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Özgül Tükenmez, "Hobi olarak başladığım bu işte sevdiklerimin ve ailemin desteğiyle kadın girişimcilere de örnek olması amacıyla böyle bir atölye açtım. Atölyemizde obje boyama etkinlikleri kabak oyma modelleme kursu veriyorum. Bu konuda daha fazla bilgi almak veya el işi tasarımlarını keşfetmek isteyenleri atölyemize bekliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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