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Gölbaşı'nda Ana Yol Asfalt Çalışması Tamamlandı

Gölbaşı'nda Ana Yol Asfalt Çalışması Tamamlandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen asfalt çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Yerel yetkililer, projenin ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ana yol asfalt çalışması bitirilerek yol trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları sonucunda Malatya-Kahramanmaraş istikametinde kullanılmakta olan Gölbaşı ilçe merkezinden sanayi girişine kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik yol Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'n katılımıyla trafiğe açıldı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, yaptığı incelemelerin ardından, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları sayesinde kısa süre içinde tamamlanan yol, ilçemizin ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak. Bu projede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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