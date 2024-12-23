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Gökçeada'da Balıkçı, 1 Tonluk Ay Balığı Yakalamaktan Kurtuldu

Gökçeada'da Balıkçı, 1 Tonluk Ay Balığı Yakalamaktan Kurtuldu
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, kılıç balığı avlarken oltasına takılan yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyundaki dev ay balığını denizle buluşturdu. Özdemir, denizlerin zenginliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan balıkçı İlker Özdemir kılıç balığı avlarken oltasına yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyunda bir ay balığı takıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçılık yapan İlker Özdemir ve arkadaşı, önceki gün balık avlamak için tekneyle denize açıldı. Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşı, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Parakete takımını çeken Özdemir, bir süre sonra denizin içinde dev bir balık olduğunu fark etti. Yüzeye yaklaşan balığın dev bir ay balığı olduğunu fark eden balıkçılar şaşırdı. Yüzeye yaklaştıktan sonra oltadan kurtulan yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyundaki ay balığı doğal ortamına geri döndü.

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki balığı yakaladığı anları anlatan İlker Özdemir, "Kızılelma isimli teknemizle kılıç balığı avına gittiğimiz sırada takımımıza devasa bir hayvan takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra denizin içinde görünen balığın inanılmaz büyüklükte bir ay balığı olduğunu fark ettik. Bu hayvanlar plankton yiyor. Dolayısıyla parakete takımlarına gelmesi muhtemelen binde 1'den daha az diye düşünüyorum. Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor. Bizde takılmış olan balığın boyu bu kadardı. Bu büyük av denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu zenginliğin de sürdürülebilir olması için korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türk balıkçılar olarak bizim görevimiz sadece avlanmak değil, denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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