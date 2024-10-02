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Göcek Tüneli'nde Geçiş Ücretine Üçüncü Zam Geldi

Göcek Tüneli'nde Geçiş Ücretine Üçüncü Zam Geldi
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Muğla'daki Göcek Tüneli'nde birinci sınıf araçlar için geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseltildi. 2024 içerisinde tünel geçiş ücretine üçüncü kez zam yapılmış oldu.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da açıldığı dönemde ücretsiz olacağı söylenen Göcek Tüneli'nde birinci sınıf (otomobil) araçlar için geçerli geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseltildi. Tünelden geçiş ücretine 2024 yılı içerisinde üçüncü kez zam yapıldı.

Muğla'da vatandaşların "Deli Dumrul Tüneli" adını taktığı, ücretsiz olacak denilerek açılan Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine zam geldi. Birinci sınıf (otomobil) araçlar için geçerli geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseldi.

2024 yılında üç kez zam yapıldı

Göcek Tüneli için ilk zam haberi 7 Ocak 2024'te yapılmıştı. Bu tarihte birinci sınıf araçlar (otomobil) için 15 lira olan ücret 25 liraya yükselirken, 15 Mayıs 2024'te yapılan haberlerde ise geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) için 25 liradan 35 liraya yükselmişti. Bu yıl içerisinde ise üçüncü zam yapılarak tünelin geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseltildi. Tünelden geçiş ücretine 2024 yılında üçüncü kez zam yapılmış oldu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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