GMİS ile Sivomatic Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

(ZONGULDAK) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Sivomatic arasında 80 işçiyi kapsayan 1'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

GMİS ile Ordu'nun Ünye ilçesinde bentonit madenciliği faaliyeti gösteren Sivomatic Madencilik AŞ arasında yürütülen 1'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesinin imza törenine GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile Sivomatic Madencilik AŞ'den CEO Anıl Başeski katıldı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı Mutlu, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Masadan anlaşarak ve işçi arkadaşlarımız adına mutlu bir şekilde kalktığımız için memnunuz. Anlayışı ve yaklaşımından dolayı, huzurlu bir iş ortamı oluşturduğu için Anıl Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah huzurla, bol üretimli, hep birlikte kazanarak ve paylaşarak daha güzel günlere ulaşırız. Genel Başkanımız Hakan Yeşil'in selamlarını iletiyorum. Sürece katkı veren tüm işçilerimize, temsilcilerimize ve işveren yöneticilerine teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz üyelerimize hayırlı olsun."