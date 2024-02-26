GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında 26 Şubat 2024 tarihinde Sendika Genel Merkezinde toplandı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'na Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Sendikamıza bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri, MTA Şube Başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşil, "Sendikal camiamızın ağabeyi, mücadelesiyle sendikal anlamda yaptığı işlerle herkese örnek olan bir ağabeyimiz olan Sayın Pevrul Kavlak'ı kaybettik. Hafta sonu Ankara'da Türk-Metal Sendikası Genel Merkezi'nde ki anma ve akabinde Kırıkkale'de cenaze törenine katılım sağladık. Ben kendisine Allah'tan rahmet, Türk-Metal Sendikası'na, ailesine ve tüm işçi sınıfına baş sağlığı diliyorum. Türk işçi sınıfı için büyük bir kayıp ama her zaman ki gibi hayat devam ediyor. Bundan sonra bizler her zaman olduğu gibi mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda; ek protokol, TTK'da devam eden işçi alımı süreci, örgütlenme ve 3-7 Mart Kozlu ve Armutçuk Anma Törenleriyle ilgili gündeme ilişkin konular ele alındı. - ZONGULDAK