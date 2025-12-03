Gmis, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü Kutladı

(ZONGULDAK) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Yeşil mesajında, 4 Aralık'ın Roma İmparatorluğu döneminde madencilerin koruyucusu olarak kabul edilen Santa Barbara'ya adandığını, Anadolu'da başlayan bu geleneğin zamanla tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kabul gördüğünü hatırlattı.

Madenciliğin dünyanın en zor ve en riskli iş kollarından biri olduğuna dikkati çeken Yeşil, "Madencilik, özveri ve kültür işidir. Bilgi, beceri, sabır, cesaret ve dayanışma ile yapılan kutsal bir meslektir. Maden işçileri bu kültürü 177 yıllık üretim sürecinde kazanmış, bu uğurda 5 bin şehit vermiştir" ifadelerini kullandı.

İş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz sağlandığı koşullarda çalışmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Yeşil, kömür sektöründe tarihsel birikime sahip Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Maden Tetkik Arama Kurumu'nun (MTA) ülke ekonomisi için önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında madencilerin yüzlerce vatandaşı enkaz altından kurtardığını anımsatan Yeşil, "Madenciler, girilemez denilen enkazlara tecrübeleri ve teknikleriyle girerek yüzlerce cana nefes olmuştur. Ülkemizin bize ihtiyaç duyduğu her anda göreve hazırız" dedi.

GMİS'in, 177 yıllık üretim kültürü ve 79 yıllık sendikal tecrübesiyle emek sınıfının hak arama mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yeşil, madencilerin ülke ekonomisine katkı sağlamak ve emekçilerin refahı için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kömür, altın, bentonit ve MTA işçileri başta olmak üzere tüm madencilere dayanışma duygularını ileten Yeşil, "Ekmek, barış, özgürlük ve işçi sınıfı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. İşimize, ekmeğimize, kurumlarımıza ve geleceğimize her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil, tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak mesajını, "Emeğin ve alın terinin simgesi olan tüm madencilerimizin gününü kutluyor, tüm maden şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.