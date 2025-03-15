Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları

Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı

Erdoğan'dan kritik atamalar! Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor

Gizemli Hayırsever 30 Ailenin Borcunu Ödedi

Gizemli Hayırsever 30 Ailenin Borcunu Ödedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir hayırsever, bir marketteki veresiye defterindeki yaklaşık 30 ailenin borçlarını ödeyerek büyük bir mutluluk yarattı. Esnaf Zekeriya Kılıç, bu durumu müşterilerine duyurarak hayırseverin cömertliğini paylaştı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde gizemli hayırsever, bir marketteki veresiye defterindeki yaklaşık 30 ailenin borçlarını ödedi. Borçların ödendiğini müşterilerini arayarak haber veren esnaf Zekeriya Kılıç, borcu ödenen vatandaşların durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde esnaflık yapan Zekeriya Kılıç'ın marketine gelen bir kişi, veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen hayırseverin talebi üzerine veresiye defterindeki yaklaşık 30 ailenin borcunu hesaplayan Kılıç, ödemeyi gizemli hayırseverden aldı. Esnaf Kılıç, 30 ailenin borçların ödendiğini vatandaşları arayarak ve sosyal medya üzerinden duyurdu.

"Hayırsever toplam 30 ailenin borcunu ödedi"

Dükkanındaki veresiye defterindeki borçların hayırsever tarafından ödendiğini ifade eden Zekeriya Kılıç, "Dükkansa otururken hayırseverin biri geldi. Veresiye defterinde ne kadar borç varsa topla ve onları ödeyeceğim dedi. Borçları topladık ve ödedi. Hayırsever yaptı ve gizli kalmasını istedi. Hayırsever toplam 30 ailenin borcunu ödedi" dedi.

"800 TL borcumun ödenmesine memnun ve mutlu oldum"

Hayırseverin borcunu ödediği için mutlu olduğunu söyleyen Leman Özdinç, "Benim de borcum vardı. Borcumun ödenmesinde memnun oldum. 800 TL borcum vardı. Hayırseverden Allah razı olsun. Mutluyum. Hayırsever hayrını yapmış. Bu durumdan memnun olduk" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
img

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
img

Bakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu

Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu
Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
Uzmanından 6 ilde evlenecek çiftlere 'test yaptırma' uyarısı

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.