Giresun'da Emekliler Yeni Yıla Umutsuz Giriyor: "Bu Yıl Felaket Geçti, Her Gün Daha Kötüye Gidiyor"

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'da emekliler 2025'i, "geçim derdi, borç ve umutsuzluk" sözleriyle anlattı. Vatandaşlar düşük maaş, yüksek kira ve gıda fiyatları nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, sosyal hayattan koptuklarını söyledi. Bazı emekliler "değişim" çağrısı yaparken, bazıları, "Umudu yitirmek istemiyoruz" dedi.

Giresun'da emeklilerle yapılan sokak röportajında, 2025 yılının "emekliler için zor ve yıpratıcı" geçtiği, yeni yıla ise ağırlıklı olarak umutsuzlukla girildiği dile getirildi. Emekli yurttaşlar; maaşların eridiğini, borcun büyüdüğünü, pazarda akşam saatlerini kolladıklarını, torunlarına harçlık veremez hale geldiklerini anlattı.

Bir emekli, "Pazara çıkıyoruz domatesin çürüğünü seçiyoruz. Emekli evine giderken torununa pasta alamıyor. Hiç umutlu değiliz" dedi. Aynı yurttaş, iktidar temsilcilerinin sokağa inemediklerini belirterek, "Cadde cadde gezsinler, bakalım millet ne diyor?" ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli ise çocuklarının üniversitede okuduğunu belirterek, "Emekli olsak bile çalışmak zorundayız. Fiyat artışlarıyla açıklanan vergi oranları örtüşmüyor; haklarımız geriye gidiyor. Umut göremiyorum diye konuştu.

Bir diğer emekli yurttaş, ekonomik tablonun tüm toplumu etkilediğini vurgulayarak, "Ücret-fiyat dengesi yoksa hak, hukuk, adalet de yoktur. Mesele demokraside düğümleniyor, umutsuzum" dedi.

"Yatan maaşı çekemiyorum; kart borcuna gidiyor"

Bir emekli yurttaş, "Kiralar çok yüksek. Evim var, belki şanslıyım. Ama yatan maaşımı bir sefer bankamatikten çekmedim; kartlara gidiyor, kart ödüyorum" sözleriyle yaşadığı tabloyu anlattı. Aynı yurttaş, "Umutlu değilim ama umudumu yitirmek istemiyorum" diyerek; insanca yaşam, kadın cinayetlerinin son bulması, çocukların korunması ve doğanın talan edilmediği bir ülke talebini dile getirdi.

"Gülen emekli görmüyorum"

Emekliler ekonomik nedenlerle sosyal hayattan koptuklarını dile getirdi. Bir emekli, "Çarşıya pazara çıktığınızda emeklinin durumu kendini ortaya koyuyor. Gülen emekliye rastlamıyorum. Hasta ziyaretine bile gidemiyorlar, dolmuş parası yok. Emekli ölmekten çekiniyor; 'kefen parası, tabut parası' diye düşünüyor" ifadelerini kullandı. Aynı yurttaş, "Emeklilerin bir araya gelmesi, örgütlü olması gerekiyor" çağrısı yaptı.

Röportaja katılan bazı emekliler ise çözümün siyasal değişimden geçtiğini savundu. Bir emekli, "Bu yıl felaket geçti, her gün daha kötüye gidiyor. Değişim olmalı, yönetim değişmeli" dedi.